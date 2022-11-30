شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد المجيد محمود: وضع اسمى على محور المقطم تكريم عظيم من قائد عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق اسمه على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، تكريم عظيم من قائد عظيم يولى اهتمام كبير بالقضاء والقضاة.

ووجه المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمه بإطلاق اسمه على أحد أهم المحاور المروية في مصر، مؤكدا على أن هذا التكريم ليس تكريما لعبد المجيد محمود وحده، وإنما هو تكريم وتقدير من الرئيس إلى أعضاء النيابة العامة ووزير العدل وجموع القضاة فى مصر.

وأوضح النائب العام الأسبق، أنه فور تلقيه الخبر شعر بشعور جميل، وبفخر واعتزاز ببلده مصر وقائدها الرئيس السيسي الذى يولى اهتمام بالقضاة، ويعبر عن تقديره لهم دائما.

واختتم المستشار عبد المجيد محمود بقوله "شكرا سيادة الرئيس"، مشيرا إلى أن تكريمه يعنى تكريم لكل قاضى، فى مسيرة طويلة لخدمة القضاء والنيابة العامة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافق على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المروية من شرق القاهرة الى غربها تكريما لرمز قضائى كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

وتقدم وزارة العدل وجموع القضاة فى كل الجهات والهيئات القضائية الشكر والامتنان الى رئيس الجمهورية على هذا التكريم، الذى يؤكد تقديره لرجال القضاء المتميزين ودروهم الراسخ في خدمة وطنهم.