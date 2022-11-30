شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "إعصار 65" بالجيش الثالث الميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى (إعصار 65) والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميدانى، للوصول إلى أرقى المستويات والارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات.

وفى ختام المشروع، نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميدانى، مشيداً بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع ، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية وإستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية "المايلز" بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى للإطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة.

حضر المشروع والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .