وزير الطاقة اللبنانى: هناك حاجة للاستفادة من التجربة المصرية بمجال الرى

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض بالتجربة المصرية فى ترشيد المياه فى مجال الزراعة، وخاصة فيما يتعلق بالرى وإعادة الاستعمال وإعادة التدوير، مشددا على ضرورة تعميمها فى الدول العربية لمواجهة حالة الشح المائى التى تواجه المنطقة بفعل العديد من التحديات فى هذا الإطار.

وأضاف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر العربى الرابع للمياه، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، يمثل فرصة جيدة لعقد اللقاءات وتبادل الخبرات، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بين الدول العربية، وبالتالى مجابهة الأزمات.

وأعرب فياض، والذى يترأس أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء المياه العرب، عن الدعم الكبير للمؤتمر، والذى يأتى برعاية دولة فلسطين، للقضية الفلسطينية، خاصة وأنه يتزامن مع "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وانعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء المياه العرب.

وشدد على ارتباط الأمن المائى بقضايا حيوية أخرى، منها الأمن الغذائى وأمن الطاقة، وهى القضايا التى تتطلب تعزيز حالة الوحدة العربية لمجابهتها، وكذلك صد الأطماع التى تتعرض لها دول المنطقة من قبل دول الجوار فيما يتعلق بالسيطرة على موارد المياه.