شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التنمية المحلية يصدر قرارات تعيينات وتنقلات بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيرى عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات وتضمنت الحركة تنقلات وتعيينات لحوالى 6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحركة المحلية التي وافق عليها تتضمن تعيين المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام البحيرة في وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة ، وتكليف اللواء يحيي محمد الأدغم رئيس حى النزهة في وظيفة سكرتير عام مساعد القاهرة وتعيين اللواء أيمن عبدالعال الشريف سكرتير عام مساعد الغربية في وظيفة سكرتير عام الدقهلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة المحلية تضمنت أيضاً تعيين اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام الدقهلية في وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف ، وتصعيد المهندس محمد محمد الصافى سكرتير عام مساعد الشرقية وتعيينه سكرتير عام الشرقية وكذا تكليف اللواء أحمد محمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر في وظيفة سكرتير عام البحيرة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى انتشار الإصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بشمال سيناء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لانتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، وأوضحوا أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحي، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات، حيث تبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب، وأشاروا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

الرئيس يوافق على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شارع 9 بالمقطم

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المروية من شرق القاهرة الى غربها تكريما لرمز قضائى كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

وتقدم وزارة العدل وجموع القضاة في كل الجهات والهيئات القضائية الشكر والامتنان الى رئيس الجمهورية على هذا التكريم الذى يؤكد تقديره لرجال القضائ المتميزين ودروهم الراسخ في خدمة وطنهم.

الصحة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين المنتج محليا لأول مرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضرورة التوسع فى إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلياً.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى حاليا الاطلاق الكامل لخط انتاج جديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الانتاجية الخاصة به كبيرة، لافتاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأنسولين.

وأضاف "عبدالغفار": هناك عمل دؤوب ومستمر لتوطين الصناعات الدوائية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وسائل إعلام صينية: وفاة الرئيس الصينى الأسبق جيانج زيمين

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، وفاة رئيسها الأسبق جيانج زيمين، عن عمر ناهز 96 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، كانت بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل العديد من الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للرئيس الأسبق كان في منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

أسعار الذهب ترتفع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1475 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء ارتفاعا بحوالي 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1475 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رءوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1264 جنيهات.

عيار 21 سجل 1475 جنيهات.

عيار 24 سجل 1686 جنيها.

الجنيه الذهب 11800 جنيها. السجن المشدد 15سنة لسائق الأتوبيس المتسبب فى وفاة 23 شخصا بالمنياعاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد أسامة سائق أتوبيس حادث المنيا المنكوب بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد 10 سنوات لسائق سيارة نقل ثقيل، وقبول الدعاوى المدنية المقامة ضدهما وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة، وذلك لتعاطي الأول مواد مخدرة أثناء قيادة الأتوبيس وتسببه في وفاة 23 شخصا، وإصابة 28 آخرين، وتعاطي المتهم الثاني مواد مخدرة.

تعود وقائع القضية رقم 13892 لسنة 2022 جنايات مركز ملوي، إلى انه في يوم 19 يوليو الماضي وقع حادث اصطدام أتوبيس رقم 872 ي ق د تابع لأحدى الشركات بمقطورة رقم 9241 ي ره الملحقة بالسيارة رقم " 2659 ي ع س نقل ثقيل أثناء توقف السيارة النقل على جانب الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب تعطلها مما أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 28 آخرين وأثبتت التحريات تعاطي السائق للمواد مخدرة والتسبب في الحادث. الرئيس السيسى، اخبار مصر، مصر اليوم، اخر الاخبار، أخبار عاجلة