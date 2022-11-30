القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم نفي تلك الأنباء.

شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لانتشار الالتهاب السحائى بين طلاب شمال سيناء "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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