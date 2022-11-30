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شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لانتشار الالتهاب السحائى بين طلاب شمال سيناء "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم نفي تلك الأنباء.
الشائعة:
تردد أنباء عن انتشار حالات إصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المدارس فى شمال سيناء
الحقيقة:
نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما تردد فى هذا الشأن جملة وتفصيلا
لا صحة لانتشار حالات إصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المدارس
لم يتم رصد أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المحافظة
كشف عشوائى على الطلاب من أطباء التأمين الصحى والطب الوقائى بمديرية الصحة
تبين خلو كل نتائج الكشف الطبى من وجود أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى
الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول بكل المدارس