شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالطقس حتى بداية الأسبوع المقبل ونصائح بالملابس الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تنحصر على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، أما بالنسبة لحالة البحرين خفيف إلى معتدل تسمح بكافة الأنشطة البحرية.

وناشدت المواطنين: يفضل ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.