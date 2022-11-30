شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش من الإيكاو على مطارى القاهرة وبرج العرب لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطارا القاهرة وبرج العرب الدوليين، تفتيش من منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو )، اعتبارا من غد الخميس الموافق 1 ديسمبر، ويستمر لمدة أسبوع حتى الأربعاء القادم الموافق 7 ديسمبر، بعد فترة غياب استمرت عدة سنوات، منذ عام 2016، بسبب الأزمات العالمية التى عاشها قطاع الطيران العالمي من أزمة الجائحة الوبائية ( COVID-19 ) وما تبعها من تداعيات أثرت على القطاع العالمي.

ويبدأ وفد منظمة الإيكاو التفتيش على مطار القاهرة الدولي، بدءا من غد الخميس، وحتى يوم الأحد القادم، لمدة 4 أيام، يعقبها توجهه إلى مطار برج العرب الدولي، بدءا من الاثنين حتى الأربعاء القادم، فى إطار التفتيشات الدورية التي تجريها منظمة الطيران المدني الدولى (الإيكاو) على مختلف بلدان العالم، سواء على مستوى المطارات أو سلطات وهيئات الطيران.

كان من المقرر أن يجرى تفتيش الإيكاو الدورى، على مطارى القاهرة وبرج العرب في أواخر عام 2019، مع بداية أزمة الجائحة الوبائية في بلدان العالم، وهو الأمر الذى قررت فيه منظمة الطيران المدني الدولي، تأجيل كافة مراجعتها للبلدان وليس مصر فقط، نتيجة لأحداث الجائحة الوبائية، وما تبعتها من غلق للمجالات الجوية، وتقييد حركة المسافرين بين دول العالم.

ومن المنتظر أن يشمل تفتيش الإيكاو، على مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين، الإجراءات الفنية الخاصة بسفر الركاب، والتأكد من مطابقة تنفيذ سلطة الطيران المدني لمعايير السلامة الجوية الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية، فضلا عن التأكد من كافة المعايير العالمية التي يطبقها المطارين، وفقا لتعليمات واشتراطات الإيكاو حول أعمال السلامة والتراخيص وإجراءات الركاب.