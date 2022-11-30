شكرا لقرائتكم خبر عن الطيارون المصريون يبهرون حضور Hurghda Air Show 2022 بسهل حشيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حركات مهارية عالية الدقة، قدم الطيارون المصريون عدة ألعاب مهارية وعرض جوى فى غاية الدقة، حيث تفاعل الحضور مع الطياريين بالتصفيق الحاد.

انطلق العرض الجوى (Hurghda Air Show ) فوق مدينة سهل حشيش بمحافظة البحر الاحمر، وسط حضور جماهيري كبير لمشاهدة فعاليات العرض الجوى الذى يشارك فيه الجانبان المصرى والبريطاني.

وكان فريق الألعاب الجوية البريطانى (RED ARROWS) قد وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ العرض الجوى ( (Hurghda Air Show 2022 فوق مدينة سهل حشيش اليوم.

ويشارك فريق السهام الحمراء البريطانى بمجموعة من الطائرات، لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars)، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدداً من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة فى تنظيم الحدث الذى يلقى صدى واسع داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة .