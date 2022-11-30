شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوافق على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شارع 9 بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المروية من شرق القاهرة الى غربها تكريما لرمز قضائى كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

وتقدم وزارة العدل وجموع القضاة في كل الجهات والهيئات القضائية الشكر والامتنان الى رئيس الجمهورية على هذا التكريم الذى يؤكد تقديره لرجال القضاء المتميزين ودروهم الراسخ في خدمة وطنهم.