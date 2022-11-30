شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة.. فرص عمل فى 3 محافظات فى كل التخصصات.. اعرف المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة توفير فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، برواتب تبدأ من 2500 جنيه، لمختلف التخصصات.

وأوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن فرص العمل التى وفرها مكتب تشغيل المنتزه، عمال مخازن، وعمال حقن ماكينة بلاستيك، وعمال تعبئة وتغليف، للشباب من سن 20 حتى 40 سنة، مع توفير تأمينات إجتماعية وصحية، وعلى الراغبين فى الترشح تقديم الاوراق إلى غدارة بحوث العمالة بمقر المديرية الكائن خلف نقابة الاطباء بسموحة.

وفى محافظة البحر الأحمر، شملت الوظائف المتاحة للشباب بعدد من الفنادق: مراقب جودة، وموظف إيرادات، وعمال تجهيز وتحضير، وأفراد أمن، وفنى مولدات، ومشرف معدات، وشيف، وطباخ، وصراف مطاعم، ومكوجى، وكهربائى، وعمال نظافة، وانيميشن، وعلى الراغبين فى الحصول على الفرص التقديم بمقر المديرية، أو التواصل مع المسئولين بالفنادق كما هو موضح بالإعلان المرفق.

وفى سياق متصل، كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (مساعدين فنيين إنتاج) بإحدى شركات صناعة الكابلات.

وحددت محافظة الجيزة مزايا الوظائف وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-المؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

-يفضل خريجى المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/تجارى وخريجى الجامعة العمالية.

-السن لا يزيد عن 30.

-العمل 8 ساعات.

-لا يشترط الخبرة.

-المزايا: تأمين طبى واجتماعى - زيادة سنوية - وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".