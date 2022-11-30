شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى التقرير التالى عدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحانات الثانوية العامة 2023.

ـ بالنسبة لأسئلة مادة اللغة العربية.

ـ أسئلة الاختيار من متعدد 85%.

ـ أسئلة مقالية 15 %، ويتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية.

ـ تمثل درجة الأسئلة المقالية 15 % من الدرجة.

ـ سؤال التعبير 6 درجات.

ـ 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة.

ـ سوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

ـ امتحان الأجنبية الأولى "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية"

ـ تشتمل الأسئلة المقالية 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين.

ـ تقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب.

ـ سؤال للتعبير مخصص 4 درجات.

ـ يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة.

ـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية"

ـ تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات.

ـ سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال.

ـ سؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

ـ امتحان مواد "الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة".

ـ أسئلة الاختيار من متعدد 85 %، والمقالية 15 %.

ـ 4 أسئلة مقالية بواقع درجتين لكل سؤال بإجمالى 8 درجات.

ـ 46 سؤال اختيار من متعدد .

ـ امتحان التاريخ والجغرافيا وعلم النفس الاجتماع والفلسفة والمنطق.

ـ 4 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات.

ـ 46 سؤال اختيار من متعدد مخصص لها 52 درجة لتصبح إجمالى الدرجات فى كل مادة 60 درجة بإجمالى 50 سؤالا فى كل مادة.

ـ بالنسبة للرياضيات بجميع فروعها إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالا فى كل فرع.

ـ 18 سؤال اختيار من متعدد.

ـ سؤالين مقالى بـ"5 درجات.