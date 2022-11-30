شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا فى اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمر صحفى بالحضور الشخصى، بمناسبة اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة 2022، وذلك فى الفترة من يوم الأحد الموافق 11 إلى 15 ديسمبر بالقاهرة، تحت عنوان: بناء العالم الذى نصبو إليه "مستقبل صحى للجميع".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، يجمع بين المؤتمر بين الحضور الشخصى والمشاركة عن بعد، فى مستهل الاجتماع الرفيع المستوى الذى تعقده بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة 2022، وسيُعقد اليوم العالمى هذا العام تحت شعار "بناء العالم الذى نصبو إليه: مستقبل صحى للجميع".

يشارك بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتورة ثريا دليل، مديرة البرنامج الخاص للرعاية الصحية الأولية، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عوض مطرية، مدير النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط.

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية إنه بعد سلسلة من المشاورات مع الخبراء العالميين، ستبدأ المنظمة فى استخدام مصطلح جديد مفضل "mpox" كمرادف لجدرى القرود، سيتم استخدام كلا الاسمين فى وقت واحد لمدة عام واحد بينما يتم التخلص التدريجى من "جدرى القرود".

وقالت المنظمة فى بيان، عندما انتشر تفشى مرض جدرى القرود فى وقت سابق من هذا العام، تم ملاحظة اللغة العنصرية والوصمة على الإنترنت، فى أماكن أخرى وفى بعض المجتمعات، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك، فى العديد من الاجتماعات، العامة والخاصة، أثار عدد من الأفراد والبلدان مخاوف وطالبوا منظمة الصحة العالمية باقتراح طريقة للمضى قدما لتغيير الاسم.

وأضافت، أن تعيين أسماء للأمراض الجديدة، وبشكل استثنائى للغاية، للأمراض الموجودة هو مسؤولية منظمة الصحة العالمية بموجب التصنيف الدولى للأمراض (ICD) وعائلة منظمة الصحة العالمية للتصنيفات الدولية ذات الصلة بالصحة من خلال عملية استشارية تشمل الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية.

عقدت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لعملية تحديث التصنيف الدولى للأمراض، مشاورات لجمع الآراء من مجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى البلدان وعامة الجمهور، الذين تم دعوتهم لتقديم اقتراحات لأسماء جديدة، بناءً على هذه المشاورات والمناقشات الإضافية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، توصى منظمة الصحة العالمية بما يلي:

اعتماد المرادف الجديد mpox باللغة الإنجليزية للمرض، سيصبح Mpox مصطلحًا مفضلًا، ليحل محل جدرى القرود، بعد فترة انتقالية مدتها عام واحد، يعمل هذا على تخفيف المخاوف التى أثارها الخبراء بشأن الارتباك الناجم عن تغيير الاسم فى خضم تفشى عالمى، كما أنه يمنح الوقت لإكمال عملية تحديث التصنيف الدولى للأمراض وتحديث منشورات منظمة الصحة العالمية.

سيتم تضمين المرادف mpox عبر الإنترنت فى الأيام المقبلة، سيكون جزءًا من الإصدار الرسمى لعام 2023، وهو المعيار العالمى الحالى للبيانات الصحية والتوثيق السريرى والتجميع الإحصائى، سيظل مصطلح "جدرى القرود" مصطلحًا قابلًا للبحث فى التصنيف الدولى للأمراض، لمطابقة المعلومات التاريخية.

تضمنت اعتبارات التوصيات الأساس المنطقى، والملائمة العلمية، ومدى الاستخدام الحالى، وإمكانية النطق، وإمكانية الاستخدام فى لغات مختلفة، وعدم وجود مراجع جغرافية أو حيوانية، وسهولة استرجاع المعلومات العلمية التاريخية.

عادة، يمكن أن تستغرق عملية تحديث التصنيف الدولى للأمراض عدة سنوات، فى هذه الحالة، تم تسريع العملية، على الرغم من اتباع الخطوات القياسية، وقد تم الاستماع إلى هيئات استشارية مختلفة خلال عملية التشاور، بما فى ذلك خبراء من اللجان الاستشارية الطبية والعلمية والتصنيف والإحصاء التى تشكلت من ممثلين عن السلطات الحكومية فى 45 دولة مختلفة.

وقالت المنظمة، نوقشت باستفاضة مسألة استخدام الاسم الجديد بلغات مختلفة، يمكن استخدام المصطلح المفضل mpox فى لغات أخرى، فى حالة ظهور مشكلات تسمية إضافية، فسيتم التعامل معها من خلال نفس الآلية، تتم عادة مناقشة الترجمات بالتعاون الرسمى مع السلطات الحكومية ذات الصلة والجمعيات العلمية ذات الصلة.

ستتبنى منظمة الصحة العالمية مصطلح mpox فى اتصالاتها، وتشجع الآخرين على اتباع هذه التوصيات، لتقليل أى تأثير سلبى مستمر للاسم الحالى ومن اعتماد الاسم الجديد.