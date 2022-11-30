شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يسلم 23 متدربا من 18 دولة أفريقية شهادات تدريب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية بتفعيل مخرجات مؤتمر الأطراف المتعلق بالمناخ COP 27 والتزام مصر نحو تقديم الدعم إلى الأشقاء الأفارقة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية سلم صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتسليم 23 متدربا من 18 دولة أفريقية الذين اجتازوا البرنامج التدريبى تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى ".

والذى قامت العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بتنظيمها بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

رحب القصير بالمتدربين من الدول الأفريقية، موجها الشكر لوزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتنفيذ هذه الدورات للمتدربين من الدول الشقيقة والصديقة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من الدول الأفريقية، وتكثيف سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات.

وأوضح القصير، أن هذا البرنامج للتدريبى يأتى أهميته أنه جاء توافقا مع قمة المناخ cop27، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، واجه العالم واجه العديد من التحديات، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن قضية التغيرات المناخية.

وأكد وزير الزراعة، أن تلك التحديات أظهرت أهمية قضية الأمن الغذائى وبناء النظم الزراعية والغذائية، لافتا إلى أن مساهمة الدول الأفريقية تكاد تكون محدودة من حجم الانبعاثات، مؤكدا على ضرورة تحمل الدول الكبرى مسئوليتها ضمن برامج التكيف للحد من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات.

وقال القصير إن الدولة المصرية استضافت هذه القمة نيابة عن الدول الأفريقية، وكان صوت مصر هو المعبر عن الصوت الأفريقى، وأنه لأول مرة جاء شعار القمة "قمة التنفيذ" معبرا عنها.

كما وجه الشكر للسفير سامح فهمى وزير الخارجية حيث استطاع المفاوض المصرى من إدراج قضية الخسائر والاضرار، خلال القمة، مع تخصيص يوم للزراعة.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، لحشد التمويل لتمكين الدول الأفريقية والنامية، لبرامج التكيف، وقدرتها على الصمود لمواجهة هذه التغيرات.

ومن ناحيته الوزير المفوض حسن شوقى، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تقدم بالشكر لوزارة الزراعة وللمركز الدولى المصرى للزراعة بالوزارة، للتعاون المشترك فى تنفيذ الدورات التدريبية للمبعوثين من الدول الأفريقية.

كما اكد أن هناك توجيهات وتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من القارة الأفريقية، وخاصة فى مجال التدريب ونقل الخبرات التى تقوم به الوكالة، والتى يشملها القطاع الزراعى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن الوكالة قامت بتدريب أكثر 16 ألف متدربا أفريقيا منذ إنشائها عام 2014 فى جميع المجالات.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن عدد المشاركين 23 متدرب من (18) دولة من قارة أفريقيا هى "السودان – الكونغو – بنين – بوركينا فاسو – بورندي- تنزانيا – جابون – جزر القمر – زامبيا – سيراليون – سيشل – غنيا كوناكرى – غنيا الاستوائية – كاميرون – كوت ديفوار – موريتانيا – موريشيوس – نيجيريا ومدة البرنامج كانت 13 يوما.

واضاف موسى أن البرنامج تتضمن كل من الجانب النظرى والجانب العملى بالإضافة إلى الجانب السياحى حيث اشتمل الجانب النظرى محاضرات عن المناخ والزراعة وإستخدام الإنذار المبكر للحد من المخاطر الجوية على قطاع الزراعة والتنبؤ بالأرصاد الجوية وتأثير التغيرات المناخية على ندرة المياه وتوافرها وكذلك تأثيرها على قطاع الإنتاج الحيوانى بالإضافة إلى جلسات نقاشية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى بينما تضمن الجانب العملى قيام المركز المصرى للزراعة بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة زيارة إلى معمل المناخ المركزى ( كتطبيق عملى على الأرصاد الجوية وزراعة الأسطح وتدوير المخلفات ) ومحافظة كفر الشيخ زيارة تفقدية لمحطة بحوث سخا للتعرف على الأنشطة المختلفة بها – تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية وأيضا محافظة البحيرة حيث قام المبعوثين بزيارة مزرعة سمكية نموذجية – وصوب لأشجار المانجو ومحافظة الإسكندرية كتطبيق عملى على الزراعة المحمية والزراعات المستديمة والشتلات المزروعة فى الصوب الزراعية وزيارة لمزارع خاصة لتطبيق التغيرات المناخية على قطاع الإنتاج الحيوانى.

وأضاف موسى أن الجولات السياحية شملت زيارة بعض المحافظات لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانتها على مر العصور.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالبرنامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية فى مجال " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى.

كما قدم المتدربون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية على ما شاهدوه خلال الدورة التدريبية، وحفاوة الاستقبال، والدعم الذى لمسوه من وزارتى الخارجية والزراعة.