شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد فهمى: مؤتمر المناخ نجح نجاحا كبيرا ووضعنا على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، أن التغير المناخي يؤدى إلى ظواهر قد تكون إيجابية على البعض ولكن قد تكون سلبية البعض الآخر.

وأضاف وزير البيئة السابق، خلال ندوة نظمها نادى روتارى إسكندرية النزهة برئاسة لمياء جعفر، بمناسبة الانتهاء من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 لإلقاء الضوء على توصيات المؤتمر والتحديات التي تواجه مصر والعالم مستقبلاً ، أن تغير درجة حرارة المناخ وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية يؤثر على ضغط المحيطات وحزام الامطار والرياح.

ولفت وزير البيئة السابق، إلى أن التغير المناخي يحدث طبيعيا، موضحا أنه منذ 300 و400 عامًا كان التغير المناخي طفيفا فى الحرارة وبطئ عبر الزمن، إلا أنه منذ بداية الثورة الصناعية وحرق الطاقة لاحظنا منذ فترة الخمسينيات إلى التسعينات حدوث طفرة فى زيادة الحرارة أدت إلى تصاعد كبير فى التغير المناخي .

وأوضح وزير البيئة السابق، أن التغير المناخي يؤدى إلى زيادة مستوى ارتفاع البحار والمحيطات ، كما يؤدى إلى انصهار القطب الشمالى بالإضافة إلى إنه يؤدى إلى قلة الأمطار فى مناطق وغزارة الأمطار فى مناطق آخرى.

كما أشاد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق بدور مصر العظيم فى قيادة تنظيم مؤتمر المناخ COP 27 .

وأضاف أن مصر قامت بدورها على أكمل وجه بمؤتمر المناخ Cop 27 ودور مصر فى المؤتمر هو مناقشة وطرح القضايا وليس التدخل فى المفاوضات.

وأوضح أن مؤتمر المناخ نجح نجاح كبير ووضعنا على الطريق الصحيح وهذا أقصى ما يمكن أن يصل عليه وسط التحديات التى تواجها مصر و العالم فى ظل الظروف الراهنة.

وكشف السبب الذى يعرض مدينة الإسكندرية للغرق فى حالة زيادة درجة حرارة المناخ إلى 4 .

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، قال إن هناك مدن معرضة للغرق من بينهم الإسكندرية ونيويورك وميامي ، وهناك دول كثيرة فى العالم ستتعرض للغرق إذا وصل الارتفاع إلى 4 وحينها لم تكن هناك حياة وسيكون العالم كله مهدد.

ولفت وزير البيئة السابق، إلى أن العالم كله متفق على أن المخاطر المناخية حقيقة وواقع ولا جدال فيها، موضحا أنه من الضرورى العمل جماعيًا حتى لا تزيد درجة الحرارة عن 1,5 درجة وأقصى ارتفاع ستصل إليه درجة الحرارة 2.7 درجة وهذا لا يتسبب فى الغرق.

والجدير بالذكر بأن نادي روتارى اسكندرية النزهة تأسس منذ عام 1998 وهو من الأندية العريقة والرائدة على مستوى المنطقة الروتارية 2451 مصر في خدمة المجتمع وفي جميع المجالات ( البيئية – الاقتصادية - الإجتماعية – الصحية – الثقافية).