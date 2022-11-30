شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بأسيوط: برامج تدريبية للعمال لرفع درجة وعيهم البيئي وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، زيارة ميدانية لشركة أسمنت أسيوط – "سيمكس"، وذلك للإطمئنان على ظروف العمل وأحوال العمال داخل المصنع، وكذلك التأكد من تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع داخل المصنع للحفاظ على سلامة العمال والمترددين داخل المصنع، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية داخل المنشآت العاملة، والتأكد من تمتع كافة العاملين بحقوقهم التى كفلها لهم القانون .

وأفاد على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الأربعاء ،ان المديرية نظمت جولة ميدانية داخل شركة أسمنت أسيوط ، وانه التقى بمسئولى المصنع ، وكذلك مسئول شركة المقاولات العاملة بداخله ، لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود اى مخالفات لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بكافة أحكامه والتى تخص التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل .

وأوضح مدير المديرية انه اطمئن على عقود العمل المحررة للعاملين بالمصنع، كما استمع إلى عدداً من الأسئلة التي طرحت من العاملين خلال اجتماعه معهم بقاعة النيل وقام بالرد عليها، كما قام بشرح مفصل للعاملين عن الخدمات التي تقدمها مديرية القوى العاملة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة في ضوء لائحة الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها.

يذكر أن شركة أسمنت أسيوط تعد من الشركات العالمية متزايدة النمو التي توفر مواد ومنتجات بناء ذات جودة عالية وخدمات موثوق بها للعملاء والمجتمعات المحلية، كما قامت بإجراء تحديث شامل للمصنع، وذلك بهدف تحسين كفاءته من ناحية وحماية البيئة لصالح الموظفين والمجتمعات المحيطة من ناحية أخري ، كما أن الشركة تقوم بتوفير برامج تدريبية لموظفيها علي جميع المستويات لرفع درجة الوعي البيئي لديهم،وتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.