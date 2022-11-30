شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه السبت عن 7 مناطق بأطفيح 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وما يتطلب من ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي ايثيلين المغذي لقرى "صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسي" على الخط صلب قطر 800 مم.

وأشارت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 3 / 12 / 2022 حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد الموافق 4/ 12/ 2022.

وأوضحت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسي، عرب بني صالح".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أى معوقات.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.