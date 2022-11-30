شكرا لقرائتكم خبر عن لاكتشاف المبتكرين.. جامعة حلوان تنظم المهرجان العلمى السابع على مستوى الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المهرجان العلمي السابع علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعى 2022 / 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.

وجاء المهرجان بهدف تعريف طلاب الكليات بالانشطة العلمية من مسابقات وندوات ودورات علمية لاكتشاف النوابغ والمبدعين، وقد أقامت كل كلية من الكليات يوم خاص بها لإقامة المهرجان العلمي داخل الكلية على أن يشمل اليوم معرض علمي يحتوي على اختراعات وابتكارات ومشاريع الطلاب و يحتوي المعرض ايضا على المشروعات الصغيرة المنتجة التي تخدم البيئة والمجتمع ومنها الصناعات الكيميائية والغذائية والفنية والجلود ولها دراسة جدوى وكيفة الاعلان عنها كمشروع شركة ناشئة فى مجال ريادة الأعمال، كما تضمن المهرجان ندوات طبية للتوعية بالأمراض المزمنة والمستحدثة وطرق الوقاية منها، وندوات في مجال ريادة الاعمال والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ودورات في برامج الحاسب الآلي وريادة الأعمال وخطوات البحث العلمي.