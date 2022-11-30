شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات ينظم المؤتمر القومى 39 لعلم الراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق فعاليات المؤتمر القومي التاسع والثلاثين لعلم الراديو الذي ينظمه معهد بحوث الإلكترونيات برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد والرئيس الشرفي للمؤتمر، خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2022، بحضور نخبة مميزة من الباحثين والعلماء داخل مصر وخارجها، ولفيف من رواد ورموز علم الراديو بمصر.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور سعيد الخامي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، الدكتور عصمت عبد الفتاح رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقًا، الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة المحلية المنظمة من المعهد، لافتة إلى أن المؤتمر يعقد بمقر المعهد، حيث يعد مؤتمر علم الراديو من أهم وأكبر وأقدم المؤتمرات السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت المظلة العلمية للاتحاد الدولي لعلوم الراديو، وكذلك معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في إطار إجراء حلقات نقاشية للأبحاث العلمية المقبولة للنشر في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والتي تتضمن التحديات التقنية التي تواجه الباحثين، مع استعراض أحدث التقنيات المتقدمة والتكنولوجيات البازغة في تلك المجالات.

وأوضحت د. شيرين أن المعهد قام بتوفير البيئة المناسبة لهذا الحدث الهام وتقديم الدعم اللوجستي للمؤتمر، حيث قامت اللجنة المحلية بالمعهد بتصميم وإطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر، فضلًا عن تنظيم استقبال وإدارة مقالات المؤتمر، وطباعة المجلدات وكتيب ملخصات الأبحاث، وتجهيز القاعات المطلوبة للفعاليات، كما شارك المعهد في دعم الجوائز المقدمة لأحسن الأبحاث العلمية، هذا إلى جانب تنظيم معرض للمخرجات البحثية الخاصة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبعض منتجات الشركات الداعمة للمؤتمر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد الخامي أنه تم قبول 37 ورقة بحثية في مجالات متعددة، منهم 16 ورقة بحثية لتطوير وصقل تقنيات القياس والتحليل فى تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، و13 ورقة بحثية لتصميم أنظمة الاتصالات الراديوية الفعالة ومعالجة الإشارات، و8ورقات بحثية فى مجال الأجهزة الإلكترونية والدوائر والأنظمة الضوئية.

وأضاف الخامي أنه في ضوء التقليد السنوي للمؤتمر للتعبير عن التقدير والامتنان للعلماء والباحثين الاستثنائيين الذين ساهموا في التقدم البحثي فى علوم الراديو في مصر، تم تكريم 3 رواد في علوم الراديو هذا العام وهم: د. محمود عبد الحليم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقًا، د. هادية الحناوي الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، والمرحوم الدكتور مظهر بسيوني طايل الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن مشاركة نخبة من الخبراء البارزين في الأوساط الأكاديمية والصناعية تطرح الجديد فى مجالات هوائيات الموجة المليمترية والنمذجة، والتعلم العميق الموحد، والتعلم المستمر، ومحاكاة المجال الزمني للأجهزة الميكروئية، وخارطة الطريق العالمية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة، وهم د. عبد الرازق سباك، د. مصطفى سعيد الخامي، د. عاطف الشربيني، د. ألبريشت موزار.

كما يتضمن البرنامج أيضًا خمس مقالات مرجعية من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لعلوم الراديو تغطى جوانب تكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، فضلًا عن عقد ورشة عمل للباحثين الشباب تتضمن سبع أوراق بحثية لطلاب الدراسات العليا المشتركين فى المؤتمر؛ لطرح ومناقشة أفكارهم البحثية المبدئية مع ذوي الخبرة.

وتجدر الإشارة أن جميع البحوث التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر سيتم إدراجها على أبرز محركات البحث العالمية فى المجال ; IEEE Xplore للنشر العلمي المتميز، وتشجيعًا لعلمائنا ولشباب الباحثين سيتم توزيع خمس جوائز لأفضل البحوث المقدمة فى المؤتمر، على أن يكون ثلاثة منهم من الشباب، وكذلك سيتم تقديم جوائز لأحسن البحوث المشاركة فى ورشة العمل للشباب، حيث سيتم عرض أفكارهم البحثية وأخر ما توصلوا إليه، فضلًا عن مناقشتهم؛ لإثراء أبحاثهم ودعم فكرة أهمية البحث العلمي لديهم، وذلك دون تحميلهم أية أعباء مادية.