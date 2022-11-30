شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إطلاق حملات توعية لمواجهة كورونا والمخلوى بالمحافظات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفي مستهل الاجتماع وجه وزير الصحة الشكر لممثلي الشركة على حرصهم لتوطيد سبل التعاون بين الجانبين بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحي بمصر، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مستجدات العمل والمراحل التنفيذية لإنشاء وتشغيل وحدات للحروق، لافتاً إلى بدء العمل في إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام الدولى بمحافظة بورسعيد للكبار والأطفال بطاقة استيعابية 12 سرير.

وأضاف "عبدالغفار" إلى مناقشة مستجدات العمل ضمن اتفاقية التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع صحة المجتمع بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة في حالات الطوارئ، من خلال تجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، فضلاً عن تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي من الأطباء والإداريين، من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقاً لخطط بناء القدرات وتطوير برامج التدريب.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ الحملات التوعوية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حملات التوعية تتضمن؛ (التوعية ضد فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي، الوقاية من الأمراض المعدية في المدارس والمنزل، سلامة ونظافة الغذاء).

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة إيفاد الكوادر الطبية لاستكمال التدريبات على رأس العمل في إيطاليا، فضلاً عن استقبال عدد من الخبراء الإيطاليين لتقديم البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الطبية بمصر، وذلك ضمن الاتفاقية وضمن استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بقطاع الرعاية الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بتكثيف الاجتماعات بين مجموعات العمل من الطرفين للمتابعة عن كثب مراحل تنفيذ اتفاقيات التعاون، فضلاً عن الاسراع في خطوات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف "عبدالغفار" إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية بمحافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء، والتي تتضمن تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الأمراض المعدية لطلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز برنامج الصحة الواحدة في محافظة مرسى مطروح من خلال دعم أنظمة الطوارئ وصحة الأم والطفل عن طريق توفير الحضانات وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.