شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى انتشار الإصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لانتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، وأوضحوا أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحي، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات، حيث تبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب، وأشاروا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.