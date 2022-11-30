شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين فى الخارج: لأول مرة سداد رسوم المعاملات إلكترونيا بقنصلية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه تجاوباً مع رقمنة الدولة التي يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمة لأبناؤها بالخارج وبطريقة ميسرة وفي وقت قليل، أعلن القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي اليوم في بيان صادر من القنصلية العامة بالرياض أفاد أنه سيبدأ تفعيل خدمة الدفع ببطاقات (مدى) لسداد رسوم المعاملات القنصلية .

وتابع: البيان أوضح أنه أستكمالاً لعمليات التطوير المستمرة للخدمات التي تقدمها القنصلية العامة المصرية بالرياض ، وإستجابة للآراء العديدة والإقتراحات المقدرة والمقدمة من السادة المواطنين خلال الفترة الماضية ، بشأن تسهيل عملية السداد للمعاملات القنصلية بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ، فقد تقرر بدءً من الخميس الموافق (1) ديسمبر 2022 سيتم تفعيل سداد للمعاملات القنصلية إلكترونياً عن طريق البطاقات البنكية (مدى - mada) وذلك بالتعاون مع مع البنك الأهلي السعودي (الأهلي - SNB) ، مع إستمرار خدمة الدفع النقدي متاحة لمن يرغب في ذلك .

وأشاد حنفي، بالقنصل العام طارق المليجي والمجهود الذي يبذله في تطوير العمل القنصلي إلى أن أصبح التعامل في أخذ مواعيد تقديم المعاملات جميعها إلكترونياً ، يستثنى من ذلك الحالات الطارئة وحالات الوفاة ، مما كان له أثر في سرعة تقديم الخدمة للمواطنين ، وأصبح مدة تجديد جواز السفر لا تتجاوز ثلاث أسابيع وهذا زمن قياسي ، علاوة على ذلك يتم عمل تطوير شامل لمبنى القنصلية العامة بالرياض حتى يتثنى لأعضاء البعثة الدبلوماسية تقديم خدمة متميزة للمواطنين .