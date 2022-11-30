شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين فى الخارج: لأول مرة سداد رسوم المعاملات إلكترونيا بقنصلية الرياض والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: البيان أوضح أنه أستكمالاً لعمليات التطوير المستمرة للخدمات التي تقدمها القنصلية العامة المصرية بالرياض ، وإستجابة للآراء العديدة والإقتراحات المقدرة والمقدمة من السادة المواطنين خلال الفترة الماضية ، بشأن تسهيل عملية السداد للمعاملات القنصلية بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ، فقد تقرر بدءً من الخميس الموافق (1) ديسمبر 2022 سيتم تفعيل سداد للمعاملات القنصلية إلكترونياً عن طريق البطاقات البنكية (مدى - mada) وذلك بالتعاون مع مع البنك الأهلي السعودي (الأهلي - SNB) ، مع إستمرار خدمة الدفع النقدي متاحة لمن يرغب في ذلك .
وأشاد حنفي، بالقنصل العام طارق المليجي والمجهود الذي يبذله في تطوير العمل القنصلي إلى أن أصبح التعامل في أخذ مواعيد تقديم المعاملات جميعها إلكترونياً ، يستثنى من ذلك الحالات الطارئة وحالات الوفاة ، مما كان له أثر في سرعة تقديم الخدمة للمواطنين ، وأصبح مدة تجديد جواز السفر لا تتجاوز ثلاث أسابيع وهذا زمن قياسي ، علاوة على ذلك يتم عمل تطوير شامل لمبنى القنصلية العامة بالرياض حتى يتثنى لأعضاء البعثة الدبلوماسية تقديم خدمة متميزة للمواطنين .