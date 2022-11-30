شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلطة المياه الفلسطينى يشكر مصر لدورها فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم إن فلسطين آثرت انعقاد المؤتمر بجامعة الدول العربية، باعتبارها الكيان الجامع للأمة التي ترتبط بأكثر من الأرض في ظل الاشتراك في اللغة والهوية والثقافة، معربا عن شكره لمصر لدورها في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، خلال كلمته أمام المؤتمر العربي الرابع للمياه، أن الوطن العربي يعاني من ظروف وتحديات بسبب شح المياه، جراء التغيرات الطبيعية، والصراعات الدولية، بينما تبقى الأطماع الإسرائيلية تهديد أخر للامن القومي العربي.

وأوضح أن السياسات الإسرائيلية القائمة على سرقة مياه فلسطين تحمى تداعيات كبيرة على حياة الفلسطينيين، في مختلف مناحي الحياة، في ظل مماطلة مستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لارجاع الحق لأصحابه، خاصة وأن ملف المياه يبقى أحد الملفات الخمسة المرتبطة بالحل النهائى.

ودعا لتحويل المؤتمر إلى منصة دولية، للدفاع عن الحقوق المائية العربية، في العديد من التهديدات التي تواجهها موارد المياه في كل المنطقة العربية، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي الذي يمثل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملف المياه، وتعزيز الشراكة العربية في هذا المجال، لما يمثله من دور حيوى يرتبط بحياة الشعوب العربية.