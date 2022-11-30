شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر فئتين من مغادرة المنزل فى الأيام شديدة البرودة.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئتين يفضل عدم خروجهم من المنزل فى الأيام شديدة البرودة وهم الأطفال وكبار السن إلا للضرورة، مشيرة إلى أنه يجب عليهم اتباع كافة الاجراءات الخاصة بالتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه فى فصل الشتاء تنشط الفيروسات التنفسية وخاصة الانفلونزا والمخلوى والكورونا وتابعت: مستشفيات الصدر بالوزارة توفر كافة العلاجات والفحوص والتحاليل الخاصة بالعلاج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر لقاحات الإنفلونزا والكورونا بمراكزها المختلفة لمن يرغب وتابعت: اللقاحات هامة فى فصل الشتاء لانه توفر حماية كاملة، بينما تحمى من شدة المضاعفات .

كانت دعت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور، بضرورة حصول الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما على لقاح كورونا، بواقع جرعتين منتظمتين؛ وذلك لحمايتهم من عدوى كورونا أو الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى.