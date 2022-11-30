شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف آليات مواجهة كورونا ومتحوراته فى العمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم عن آليات الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته فى أماكن العمل، مؤكدة أنه يمكن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الكاملة للحد من العدوى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب تلقى لقاح كورونا والجرعة التنشيطية منه، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وغسيل اليد بشكل مستمر بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد البينى مسافة لا تقل عن 1 متر، مع تجنب لمس العين والأنف والفم.

كانت دعت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور، بضرورة حصول الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما على لقاح كورونا، بواقع جرعتين منتظمتين؛ وذلك لحمايتهم من عدوى كورونا أو الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى.

كانت نصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس، بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى، وضمان دراسة آمنة.