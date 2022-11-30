شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان كشوف المرشحين للاتحادات الطلابية بعد الطعون والتنازلات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجان المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم الاربعاء، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين فى الانتخابات، وذلك وفقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، والذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

كان تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي.

وأفاد التقرير، بأن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث ترشح 14813 طالبًا و13397 طالبة بإجمالي 28210 طلاب وطالبات.

وأوضح التقرير، مشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن العام الدراسي 2021/2022 شهد ترشح 26793 طالبًا وطالبة، وشهد العام الدراسي 2020/2021 تقدم 25178 طالبًا وطالبة، بينما شهد العام الدراسي 2019/2020 تقدم 24864 طالبا وطالبة، لتعُد مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي أكبر المُشاركات للطلاب خلال السنوات الأخيرة.