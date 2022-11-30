شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات.. الأشمونى سكرتير عام للقاهرة وعزت لبنى سويف وأنور للبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت حركة المحليات التى أصدرها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التى شملت 6 قيادات بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف، تعيين المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام البحيرة في وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، وتكليف اللواء يحيي محمد الأدغم رئيس حى النزهة في وظيفة سكرتير عام مساعد القاهرة، وتعيين اللواء أيمن عبدالعال الشريف سكرتير عام مساعد الغربية في وظيفة سكرتير عام الدقهلية.

كما ضمت حركة المحليات، تعيين اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام الدقهلية في وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف، وتصعيد المهندس محمد محمد الصافى سكرتير عام مساعد الشرقية وتعيينه سكرتير عام الشرقية، وكذا تكليف اللواء أحمد محمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر في وظيفة سكرتير عام البحيرة .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية، لضبط منظومة العمل المحلى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات، وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية، والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.