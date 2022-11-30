شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. طقس خريفى مستقر وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس خريفى مستقر على أغلب الأنحاء، وتبقى الشبورة المائية صباحا هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب محافظة البحر الأحمر(حلايب-شلاتين).

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.