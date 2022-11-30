شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه الجمعة 12 ساعة عن أوسيم وكرداسة و9 مناطق رئيسية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه أوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم؛ وذلك للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت المحافظة، أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 2/12/2022 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 3/12/2022 .

وأوضحت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي : أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت، بالإضافة إلى ضعف المياه في قري شمال الجيزة "بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات .

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.