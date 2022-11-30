شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الدراسات التربوية بالأعلى للجامعات تنظم مؤتمر قومى حول "مستقبل إعداد المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية جامعة حلوان لجنة الاستقبال والتسجيل للمؤتمر القومي الأول للجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المزمع عقده في الفترة من 3- 4 ديسمبر 2022.

حيث اجتمع عميد كلية التربية مع أعضاء اللجنة المكونة من نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للتباحث بشأن دور اللجنة في المؤتمر وآليات وسبل العمل خلال فترة انعقاده.

كذلك تضمن الاجتماع عرض كافة الجهود الممكنة للمساهمة فى نجاح المؤتمر وظهوره بشكل مشرف يليق بالكيان المنظم للمؤتمر وهو لجنة قطاع الدراسات التربوية، والتي تضم عدد من الأساتذة الأجلاء وعلماء التربية بجمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك الاجتماع للتنسيق حيث تتولى كلية التربية جامعة حلوان مسئولية الاستقبال والتسجيل للمؤتمر القومي الأول للجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي ينطلق تحت عنوان التعليم و الشراكة المجتمعية ومستقبل إعداد المعلم.