شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للإعاقة": فتح مستشفيات الشرطة السبت أمام ذوى الإعاقة مجانا لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن التعاون مع وزارة الداخلية في استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من السبت المقبل ولمدة أسبوع.

وأضاف المجلس فى بيان له : يأتى ذلك إلى جانب فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف العقاقير الطبية الخاصة بهذه الكشوفات حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارًا من السبت المقبل 3 ديسمبر ولمدة أسبوع بالفترة المسائية من الساعة ٣ وحتى 5 مساءً .

وصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الاجراءات التيسيرية تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتيسير عليهم، وتأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لهم، المحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٣ ديسمبر من كل عام .

أوضحت "كريم" في بيان صحفي للمجلس، أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان خلال عام 2017، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم .

وأشادت "المشرف العام على المجلس"، بجهود وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان التابع لها، الخاصة بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورها في دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم .