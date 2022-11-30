شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل أثناء اليوم الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من خلال المدارس والإدارات التعليمية، موضحة أن الاختبارات تعقد أثناء اليوم الدراسى بالتنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية، مشددة على أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر الماضى ونوفمبر الجارى وتضاف إلى درجة امتحان الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه تعقد الامتحانات فى المدارس خلال اليوم الدراسى.

- يجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

- درجة الاختبار 10 درجات فقط أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة.

- الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى.

- يتم تصحيح الامتحانات بالتنسيق بين المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

- منهج امتحان شهر نوفمبر لا يتم الغائه بل سيؤدى الطلاب الامتحان فى نهاية الترم فى المقرر الدراسى للفصل الدراسي الأول.