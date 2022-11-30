شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية لبحث الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لبحث منظومة الفاتورة الالكترونية المزمع تطبيقه، وطلب نقيب الأطباء في خطابه إلى وزير المالية تحديد موعد عاجل للقائه مع وفد نقابي لمناقشة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، واعتراضات الأطباء عليها.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير المنعقد 18 نوفمبر الجاري، قد أصدر عدة قرارات بالطعن على قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الالكترونية على الأطباء، والتواصل مع وزارة المالية لبحث إعفاء الأطباء، وبالتوازي التعاقد مع مكتب محاسبة ذي خبرة لتوعية الأطباء بالإجراءات المتبعة في التسجيل والإقرار الضريبي، وذلك حرصاً من النقابة العامة للأطباء، على عدم تعرض الطبيب لأية أضرار في كل الأحوال.

كان قد قرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية، كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الالكترونية والقيام باجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم 15 ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.