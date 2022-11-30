شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تفعيل برنامجى فنى الآلات الكهربية وفنى التركيبات الكهربية بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات، مؤكدة أنه لا يوجد عائق من تفعيل برنامجي فني الآلات الكهربية وفني التركيبات الكهربية بمدارس التعليم الفني ، لتعظيم الاستفادة من جميع المعدات والأجهزة الموجودة وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، أن هناك تطور مستمر تقوم به الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى تطوير 58 برنامجا دراسيا على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل، كما أعلن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ما يلي :

- تخصص التركيبات والمعدات الكهربية تم تطويره إلى برنامجي فني الآلات الكهربية وفني التركيبات الكهربية طبقا لاحتياجات سوق العمل

- برنامج فني التركيبات الكهربية جميع وحداته تختص بورشة الكهرباء فقط ولا تحتاج إلى جميع المعدات الموجودة بالأقسام العملية والمعملية.

- برنامج فني الآلات الكهربائية جميع وحداته تختص بباقي معدات الورشة ويحتاج إلى معمل الكهرباء الموجود بالمدرسة.

- بشأن التجهيزات الفنية لا توجد حاجة لتغيير المسميات من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولا إلى موافقة جديدة من المحافظ، كما أن الورش للاقسام العملية والمعملية معا بجميع مدارس الجمهورية تستوعب البرنامجين.

- بشأن أعضاء هيئة التدريس العلمية والعملية : تم تدريب المعلمين لتخصص التركيبات والمعدات الكهربية على الوحدات الدراسية لبرنامجي ( فني الالات الكهربية - فني التركيبات الكهربية ) المطورين وفق منهجية الجدارات وسيتم استكمال التدريب لباقي اعضاء هيئة التدريس من قبل التوجيه العام بكل محافظة.