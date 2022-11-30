شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد للقس رفعت فكرى أمينا مشاركا بمجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط التى انعقدت في دير سيدة البير ببيروت يومى 28 و 29 نوفمبر 2022 على الترشيح الذى قدمته العائلة الإنجيلية بالمجلس بالتجديد للقس رفعت فكرى ليكون أمينا مشاركا عن العائلة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

ويعتبر القس رفعت فكرى سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر ورئيس مجمع القاهرة الإنجيلى.

وحول المؤهلات العلمية له يعتبر حاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994 وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004 بالإضافة إلى التحضير لدرجة الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة بقسم سياسة واقتصاد بعنوان لاهوت التحرير وأثره في تحرير جنوب أفريقيا

ويعتبر القس رفعت فكرى محاضر بالمؤتمرات الخارجية والداخلية عن المواطنة وحقوق الإنسان، وكاتب للعديد من المقالات الأسبوعية فى الجرائد المصرية والمواقع الإلكترونية

ومن أبرز مؤلفاته :

كتاب العنف ضد المرأة

كتاب المسيحية والعنف

كتاب من قس إنجيلي إلى شيخ الأزهر

كتاب الإصلاح الديني بين الشرق والغرب

كتاب التسامح الفضيلة الغائبة

رئيس سنودس النيل الإنجيلي 2018 - 2019