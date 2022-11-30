شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات طبية ووقائية لـ167 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 167 ألف و393 متردد على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 114 ألفا و430 مريض بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي، كما تم إجراء 599 عملية بمختلف أنواعها بأقسام جراحة الصدر، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إجراء 34 ألفا و893 أشعة تنوعت مابين "عادية ومقطعية وفوق صوتية"،من ضمنهم 149 حالة منظار صدري وشُعبي، لافتاً إلى الكشف وإجراء أشعة لـ5آلاف و212 مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم مناظرة 743 حالة منذ شهر يوليو وحتى شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال وحدات التشخيص عن بُعد داخل 5 مستشفيات للصدر وهم صدر بهوت والمرج والمعمورة وطنطا والمنيا، مشيراً إلى أن تقنية التشخيص عن بُعد يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخرى وللوصول لأفضل نتائج لعلاج الحالات.

ولفت "حسنين" أنه تم توريد 10 أجهزة (Gene Expert) ، والمستخدمة لاكتشاف الدرن والدرن المقاوم للأدوية ليصل الإجمالي الى 49 جهاز تغطى انحاء الجمهورية، وتساهم فى زيادة الحالات المكتشفة لعلاجها، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بتوحيد طرق التشخيص لرفع كفاءة معامل مستشفيات ومستوصفات الصدر التشخيصية ضمن خطة البرنامج القومي لمكافحة الدرن.

وتابع "حسنين" أنه تم تجهيز مستشفى صدر العياط بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، تمهيدًا لتشغيلها حيث تضم 11 سرير رعاية مركزة و48 سرير بالأقسام الداخلية والطوارئ، مشيرًا الى افتتاح وحدة غسيل كلوي بمستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة، وإضافة وحدة معالجة مياه لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى تسهيلا على مرضى الغسيل الكلوي، كما تم تجهيز غرفة بـ 4 أسرة لإذابة الجلطات بقسم العناية المركزة بمستشفي صدر دمنهور.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 121 من الفرق الطبية العاملين بمستشفيات الصدر على اساسيات الطب الرئوي واساسيات الرعاية المركزة التنفسية وتنمية المهارات التمريضية وكيفية ادخال البيانات وقراءتها في مجال الدرن.

وتابع"أمين" أن إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.