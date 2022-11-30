شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد دورة تدريبية للمعلمين وأخصائى التدريس لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني على عقد دورة التأهيل التربوي للمعلم المساعد و اخصائي التدريس ثالث إعاقة" البصرية - الاصم - الاعاقة الحركية الحرجة" والتي تعد بديلا للدبلومة التربوية التي تعد شرطا أساسيا للتسكين بالكادر.

وكلفت الأكاديمية المهنية للمعلمين مديري مديريات التربية والتعليم بموافاتها بأسماء المعلمين الراغبين في الحصول على دورة التأهيل التربوي بجميع الادارات التعليمية والمدارس، من خلال ملف اكسل يشمل ( الاسم - المحافظة - الرقم القومي - الادارة التعليمية - المدرسة - التخصص - نوع الإعاقة - كود المعلم - الدرجة المرحلة - رقم المحمول ) في موعد أقصاه 22 ديسمبر 2022، أو إرسال ما يفيد هذه الفئة في المديرية.

وأوضحت الوزارة، أنه فى حالة وجود مرافق للمعلم ذو الاعاقة ، يتحمل مصاريف التغذية ، مع التنبيه على عدم اصطحاب الاطفال يشترط ان يكون المتقدم معلم مساعد ( اخصائي تدريس ثالث - اخصائي تعليم ثالث) الاوراق المطلوبة : صورة البطاقة الشخصية.