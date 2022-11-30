شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة: أيام قليلة وتنتهى الفترة المناسبة لزراعة القمح هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن الاسبوع الثاني من هاتور .. ابو الدهب المنتور قد انتهى ، و باقي أيام قليلة وتنتهي الفترة المناسبة لزراعة القمح هذا الموسم من " 7 -10 " ديسمبر.

وأضاف فهيم أنه لابد من الالتزام بالخريطة الصنفية لأن هذا الموسم لا يقبل الخطأ، و الزراعة بتقاوي معتمدة قدر الإمكان أمر واجب، و الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح مع اضافة سلفات نشادر او نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

وأوضح أن من زرع القمح لابد من الأخذ فى الاعتبار ضرورة رية المحاياة "التشتية" بعد حوالي 21 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوما إلا فى حالة سقوط الأمطار الغزيرة و يوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما و يجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع و طرد السنابل، و في كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري، ويضاف مع رية التشتية 10 لتر حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

وأكد فهيم أن لا مبيدات الحشائش لا تخلط الا بتوصية او تجربة ودي توصية خط أحمر لانها بتعمل مشاكل كل موسم وتصفر اطراف القمح او توقف نموه وتعطله شوية.