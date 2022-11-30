شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن مخلفات فى حملة نظافة مكبرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية حملة نظافة مكبرة؛ لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة في شوارع الحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 طن مخلفات بشارع عثمان محرم بجوار الطريق الدائري ورفع كفاءته، وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس الحي.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.