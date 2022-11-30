شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ومتابعة العاملين بالمحليات.. تعرف على مهام قطاع التفتيش بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، انتهاء قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة، من فحص 2601 شكوى من إجمالى 2646 شكوى ، و تم إحالة 15 شكوى منهم إلى النيابة بقرار من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بالإضافة إلى قيام القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات فى الفترة من أول سبتمبر الماضى وحتى 10 نوفمبر الجارى، بعمل 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء و المدن فى 6 محافظات.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز مهام قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية:

1. متابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات

2. فحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات

3. تقييم أداء العاملين بالمحليات

4. متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص

5. متابعة تطبيق منظومة النظافة والحملات الميكانيكية

6. التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى

7. تحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وكشف اللواء آمنة، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة التظافة.

وقرر قطاع التفتيش فى التنمية المحلية، بناء على الجولات التفتيشية التى أجراها، إحالة 51 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الادارية ، و8 إحالات للنيابة العامة ، و3 إحالات للشئون القانونية .