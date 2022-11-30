شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع وزير الرى مع مندوب مصر فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس مع كل من السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم ببعثة الأمم المتحدة بنيويورك، والسفير أحمد جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لبحث الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها مصر لتفعيل بنود "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه" والتي أطلقتها مصر رسمياً خلال "يوم المياه" بمؤتمر المناخ COP27 .

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل

1- فعاليات المياه بمؤتمر COP27 نجحت في لفت أنظار المجتمع الدولى لقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

2- نجاح cop27هو بداية لمسار من العمل والمشروعات التي يجب تنفيذها على أرض الواقع.

3- دعم دولى كبير لمبادرة التكيف بقطاع المياه من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية .

4- يجب البناء على هذا الدعم للتحرك قدماً وتفعيل المبادرة على أرض الواقع.

5- مصر بدأت التواصل مع الشركاء الدوليين لصياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.

6- إتخاذ الخطوات الإجرائية للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة خلال الشهور القليلة القادمة وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة في مارس 2023.

7- تعاون مصري إماراتى للإستمرار فى إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28.