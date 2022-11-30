شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع وزير الرى مع مندوب مصر فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل
1- فعاليات المياه بمؤتمر COP27 نجحت في لفت أنظار المجتمع الدولى لقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
2- نجاح cop27هو بداية لمسار من العمل والمشروعات التي يجب تنفيذها على أرض الواقع.
3- دعم دولى كبير لمبادرة التكيف بقطاع المياه من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية .
4- يجب البناء على هذا الدعم للتحرك قدماً وتفعيل المبادرة على أرض الواقع.
5- مصر بدأت التواصل مع الشركاء الدوليين لصياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.
6- إتخاذ الخطوات الإجرائية للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة خلال الشهور القليلة القادمة وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة في مارس 2023.
7- تعاون مصري إماراتى للإستمرار فى إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28.