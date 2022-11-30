شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مشروع محور بديل خزان أسوان قبل افتتاحه رسميًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أسوان لافتتاح محور بديل الخزان، والذى يعد شريان جديد للعمران والتنمية على أرض عاصمة الاقتصاد الأفريقى، ويمثل المحور الجديد نقلة تنموية واقتصادية كبرى بجانب أهمية الكوبرى الجديد فى تسيير حركة المرور وتخفيف الضغط على خزان أسوان العتيق، وذا يستعرض ”الخليج 365” أبرز 15 معلومة عن المحور الجديد، تعرف عليها:

1- يعد محور بديل خزان أسوان نقلة حضارية وتنموية كبرى على أرض مدينة أسوان.

2- المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على جسم خزان أسوان.

3- يقوم بتنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان وزارة النقل.

4- يبلغ طول المحور 5,4 كم، ويبلغ عرضه 29 متراً.

5- يضم ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه ويتضمن المحور عدد 2 كوبرى و عدد نفق واحد.

6- وصلت تكلفته الإجمالية نحو مليار و700 ألف جنيه.

7- منتظر افتتاحه مع حلول العام الجديد 2023.

8- يعد المحور بديلاً لحركة السيارات على جسم سد أسوان الأول الذى تم افتتاحه 1902.

9- يتم تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية التي وجه بتنفيذها القيادة السياسية لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلو مترا.

10- يخدم المحور أيضا المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

11- يساهم فى ربط شرق وغرب النيل وتسهيل الحركة المرورية.

12- كما يساعد على تسهيل حركة التجارة الدولية بين مصر والدول الإفريقية.

13- سيمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس.

14- كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي " القاهرة – أسوان ".

15- ويعبر المحور نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة - أسوان " والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.