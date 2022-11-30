شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم محافظات الصعيد.. تعرف على محطات الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع المكونة من 3 خطوط، منها الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل)، وهو خط يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حتى أبو سمبل بأسوان، وفى النقاط التالية نوضح تفاصيل الخط الثانى للقطار.

1. به قطارين "قطار سريع – قطار إقليمى"

2. القطار السريع يضم محطات تخدم عواصم المحافظات

3. القطار الاقليمى به محطات إقليمية تخدم المراكز والمدن .

4. سرعة القطار الاقليميى أقل من السريع.

5. يضم الخط قطار للبضائع لتعظيم الاستفادة من الخط.

6. يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .

7. المحطات هي («الفيوم/ بنى سويف» – العياط - الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج ــ الغنايم – طهطا ــ سوهاج – جرجا ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).

8. السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومتر/ ساعة.

9. سيتم تشغيل 20 قطارا كهربائيا بسرعة 230 كيلومتر/ الساعة.

10. سيتم تشغيل 48 قطارا كهربائيا إقليميا بسرعة 160 كيلومتر/ الساعة.

11. به 20 جرار بضائع كهربائيا بسرعة 120 كيلومتر/ ساعة.

12. يوازى مسار الخط الثانى للقطار السريع طريق الصحراوى الغربى.

13. يتم تنفيذ المسار من جانب الشركات المصرية منها الجسر الترابى للسكة.

14. ستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها .

15. سيتم ربط الخط الثانى مع الخط الأول للقطار السريع عند حدائق أكتوبر.

16. سيتم ربطه أيضا بالخط الثالث "قنا – الغردقة - سفاجا" في محطة قنا.