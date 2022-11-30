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9 شروط للتقدم بجائزة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان

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القاهرة - سامية سيد -  

 أطلقت كلية التربية  بجامعة حلوان مسابقة عضو هيئة التدريس المتميز، وذلك حرصا على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها ، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

وتتمثل شروط التقدم للجائزة : 

1- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل ، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.

2- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.

3- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.

4- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.

5- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن 20 % ، وتكون بعذر مقبول.

6- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.

7- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.

8- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.

9- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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