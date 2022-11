شكرا لقرائتكم خبر عن حب فوق السحاب.. السياح يطلبون الزواج على رحلات البالون بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية خلال أسبوع، شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، زواج جديد لسياح من حول العالم، حيث أقدم سائح صيني الجنسية على تقديم خاتم الزواج فى السماء لصديقته الصينية وطلب الزواج منها، والتى وافقت من جانبها واحتفل بهم كافة العاملين بمطار البالون غرب الأقصر.

ويقول خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنهم خلال التحليق بإحدي الرحلات بالسماء، تم التجهيز لتلك المفاجأة من شاب صيني لكي يفاجئ صديقته الصينية بتقديم خاتم الزواج وبوكيه ورد وطلب يدها لتكمل حياتها معه، ووافقت وتم عمل زفة لهم فى قلب البالون الطائر لتكون لحظة نادرة فى تاريخ علاقتهما وسط أجواء سياحية مبهجة بمصر.

وكان قد تقدم الأسبوع الماضي، عريس أسترالى الجنسية للزواج من صديقته هندية الجنيسة، خلال رحلة سياحية فى مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حيث اتفق مع خالد سليمان مصور فى البالون بالأقصر على تجهيز مفاجأة سعيدة لها لتقديم عرض الزواج عليها فى قلب مطار البالون خلال رحلتهما السياحية بمصر.

ويضيف خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون بالأقصر، لـ"الخليج 365"، أنه تلقى طلب من شاب أسترالي الجنسية يدعى " Hord" يريد عمل مفاجأة لصديقته الهندية " Brendan" لطلب الزواج منها على متن إحدي رحلاتهم فى البالون، وعلى الفور تم تجهيز اللافتة وطباعتها فى الأقصر ومكتوب عليها "will you marry me?" وتم تركيبها عى باسكت البالون، ولدى دخول الشاب وصديقته الهندية فاجأها بتلك اللفتة المميزة وقلبت الزواج وانطلقا فى رحلة مبهجة فى سماء البر الغربى.

ويشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.



أسترالى يطلب الزواج من هندية فى قلب رحلة بالون بمصر



خاتم الزواج من العريس لعروسته الصينية فى الأقصر



خالد سليمان مصور بالون يجهز مفاجأة أسترالى لطلب الزواج من هندية



سائح صيني يتقدم للزواج من صديقته على متن البالون



سائح صيني يتقدم للزواج من صديقته على متن رحلة بالون



سائح صيني يتقدم للزواج من صديقته غرب الأقصر



سعادة العريس بموافقة صديقته على طلب الزواج



صيني يتقدم للزواج من صديقته على متن رحلة بالون غرب الأقصر



فرحة العروسان بالزواج فى قلب البالون



فرحة العروسان فى قلب البالون بالأقصر