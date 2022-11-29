شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC المُقامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان " السفر لمستقبل أفضل" خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري، التقى، اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وقد شارك في حضور اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بزوراب بولوليكاشفيلي، مؤكداً على حرصه على استمرار وتعزيز مزيد من التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تطوير قطاع السياحة المصري وتحقيق أهداف الوزارة نحو تنمية ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات من بينها بحث آليات التنسيق القائم بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، وسبل تعزيز آوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والمنظمة.

وأشار الوزير إلى مقترح العمل على محور بناء القدرات كأحد محاور العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة سواء على مستوى منظومة العمل بالوزارة كرقيب وكمُنظم ومُحفز لصناعة السياحة وما تقوم به لتمكين القطاع الخاص أو على مستوى العاملين في القطاع السياحي، وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي للوزارة بما يساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتوفير تجربة سياحية جيدة ومتميزة في مصر ودعم القطاع السياحي المصري ليحظى بالنمو والتطور.

ومن جانبه، أكد زوراب بولوليكاشفيلي على حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر بصورة أكبر لتنمية قطاع السياحة المصري ورفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى قد عقد العديد من اللقاءات الرسمية على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC المُقامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية منها لقاء وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزير الدولة للسياحة بالبرتغال، ووزير الحج والعمرة السعودي.