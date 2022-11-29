شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم غينيا الاستوائية.. رسائل شراكة وأخوّة بين الرئيسين السيسى وأوبيانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.



الرئيس السيسى

أكد الرئيس السيسى الأهمية الخاصة التى يوليها للتشاور مع نظيره الغينى

أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية

أكد حرص مصر على تعزيز التعاون فى كل المجالات خاصة التجارة والاستثمار

أشاد الرئيس الغينى بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

أعرب أوبيانج عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها وتطلعه لتعزيز الروابط

أكد تقدير غينيا لدور مصر الرائد بأفريقيا ودعم تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار

تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية

توافق الرئيسان على تفعيل التعاون المشترك على مختلف الأصعدة ومجالات العمل

شهد الاتصال توافق الرئيسين أيضا على العمل من أجل الارتقاء بالتبادل التجارى

دعم تطوير وبناء قدرات وكوادر الأشقاء فى غينيا على كل المستويات بما يدعم التنمية