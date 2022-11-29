شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أطنان سكر تموينى قبل بيعهم فى السوق السوداء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية تموين الجيزة، جهودها الرقابية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية والتموينية لضبط الأسواق والمخالفين، حيث تمكنت المديرية فى إحدى حملاتها من ضبط 10 أطنان سكر تموينى معبأ قبل تهريبها فى سيارة نقل وبيعها فى السوق السوداء بالحوامدية.

يأتي ذلك في إطار، توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة والتصدى لجشع بعض التجار.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة جهود رصد المخالفات ومراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالسلع والممارسات الاحتكارية وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.