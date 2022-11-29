شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بالسكة الحديد يعثر على حقيبة بها 100 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها فى المراغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد أحمد السيد طه عامل خدمات بموقع المراغة بالمنيا، بشركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، أثناء تأدية عمله اليوم، حقيبة بها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيها، لصاحبها، حيث توجه العامل فوراً برفقة مشرف الموقع إلى مكتب ناظر المحطة، وتم التوصل إلى صاحب الحقيبة والتأكد من امتلاكه لها واستلم المبلغ وفقاً للإجراءات القانونية.

وفور إبلاغ إدارة الشركة بالواقعة، أمر المهندس سامي عبد التواب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستدعاء العامل إلى مقر الشركة باكر لتكريمه علي أمانته وإخلاصه في العمل.

وأكدت الشركة أنها تفخر بجميع عامليها الأمناء، وتدعو الجميع أن يحذوا حذوهم، وذلك انتهاجاً لمبدأ الأمانة وحسن الأداء في العمل.