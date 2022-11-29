بدعم وتوجيهات رئاسية.. الدولة تساند المصدرين.. غدا فى «الخليج 365»

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" بدعم وتوجيهات رئاسية.. الدولة تساند المصدرين.. إعلان وثيقة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار فى يناير المقبل.. رئيس جمعية المصدرين: الانتهاء من تدشين أكاديمية لتأهيل المصدرين بالتعاون مع مركز التجارة الخارجية.

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