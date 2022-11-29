شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة دعم تطوير التصنيع العسكرى والدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرى.

وعرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والانتاج العسكري بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

"التموين": لا زيادة فى أسعار المقررات التموينية والسوق مشبعة بالسلع

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين لا زيادة فى أسعار المقررات التموينية وأى كلام فى هذا المجال عار تماما من الصحة .

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى ام سى: "وزارة التموين حريصة على رفع الأعباء عن المواطنين ونحرص على ثبات الأسعار وتوفير جميع الأصناف والسلع من خلال مبادرات ومنافذ، والسوق المصرية أصبحت مشبعة بكل السلع، والسلع الاستراتيجية أمنة جدا جدا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجارى، تم طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل .

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلبا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن، بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه.

وفي السياق نفسه، تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ .

"الشيوخ" يقر تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بمدة لا تجاوز 6 أشهر من التنفيذ

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، المادة السادسة المنظمة لإجراءات التقدم بطلبات التصالح ومدة تقديمها، وذلك في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم الفحص لا يتجاوز 5 آلاف ومقابل جدية لا يتجاوز 25% لإتاحة متسع أكبر من الوقت أمام ذوي الشأن ومواجهة حجم المخالفات.

ومنحت المادة، أصدار رئيس الوزراء قراراً بمد المدة سالفة الذكر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، واعتبار طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر علي استلام الطالب شهادة تفيد تقدمة بطلب التصالح، وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وتقضي المادة (6) من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

الرئيس السيسى يوجه باستعادة الوجه الحضارى لجميع أحياء القاهرة والإسكندرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضارى لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي فى تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمرانى المتكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بتطوير الاحياء بمحافظتي القاهرة والاسكندرية".

وتم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لاسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.

"الصحة": تدريب الأطباء على الحقن الآمن للمرضى لحل أزمة الحقن بالصيدليات

أصدر الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي، منشورا عاجلا لجميع وكلاء الصحة بالمحافظات، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبية لا يزيد عمره على 45 عاما، خلال 24 ساعة، لتلقي دورة تدريبية متكاملة في إعطاء الحقن للمرضى والإسعافات الأولية.

على أن يتولى لاحقا الطبيب المنسق تدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة، لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

الحكومة تنفى تقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى لـ3 أيام وتخفيض الأجور

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً أو تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها، مُناشدةً العاملين بالجهاز الاداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

غداً طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين فلسطنيين مع قوات الاحتلال جنوب جنين

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة ومداهمة عدة محلات تجارية، كما استجوبت عددا من المواطنين.

وفى السياق، كثفت قوات الاحتلال من نصب الحواجز وتواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، مركة، صير، مسلية، ميثلون، وصانور.

كما أصيب اليوم الثلاثاء، فلسطينى برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال لاحقت مركبة، وأطلقت النار على اطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم ترجل عناصر الشرطة وفتحوا نيران اسلحتهم صوب سائق المركبة من الزجاج الخلفي.

آخر مهلة لحائزى الأرز الشعير والأبيض للإخطار بالكميات المخزنة.. التفاصيل

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المطالبة لحائزى الأرز بضرورة إخطار المديريات ببيانات الأرز المخزنة لديهم "الشعير والأرز الأبيض" من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، حتى يوم 3 ديسمبر المقبل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعدت إخطارا وتوزيعه على كافة مديريات التموين بشأن إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏لهذا الإخطار فى مدة أسبوع وتم مد الفترة مره ثانية حتى 3 ديسمبر المقبل ، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائب أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الأخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.

الصحة: إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، .إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عبدالغفار إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.